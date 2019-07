Accrediti Stampa Stagionali: info richiesta

Il Pisa Sporting Club comunica le modalità per ottenere l’accredito stampa stagionale per il campionato di Serie B 2019-2020. Tale accredito garantirà l’accesso alla tribuna stampa e alla sala stampa-mixed zone in tutte le partite casalinghe di campionato dei nerazzurri. Ricordando a tutti i colleghi di prendere visione integrale del regolamento vigente all’interno delle strutture dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di seguito elenchiamo tutte le specifiche della richiesta di accredito in oggetto.

Le richieste di accredito dovranno recare nell’oggetto l’indicazione Accredito Stagionale Pisa S.C. e dovranno essere inviate solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo

accrediti.pisa1909@gmail.com

Qualsiasi richiesta spedita in altro modo ( ad esempio, via fax ) o priva dei requisiti richiesti dovrà considerarsi automaticamente respinta e non avrà in alcun modo la garanzia del ricevimento della stessa.

Sarà automaticamente respinta anche qualsiasi richiesta pervenuta oltre le ore 12.00 di sabato 3 agosto 2019 .

Il richiedente dovrà esplicitamente indicare:

Dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di nascita)

Numero Tessera dell’Ordine dei Giornalisti (per i giornalisti in attesa di iscrizione all’Ordine è richiesta dichiarazione specifica da parte del direttore responsabile della testata di riferimento che attesti l’avvenuta domanda di iscrizione)

Numero di autorizzazione Elenco Lega Calcio (per i fotografi)

La conferma dell’accredito sarà inviata a mezzo e-mail:

si invitano dunque tutti i richiedenti a fornire un punto di contatto (e-mail o cellulare).

