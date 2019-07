Francesco Belli è un calciatore del Pisa

Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Belli, difensore esterno classe 1994.

Dopo un’esperienza in serie D con la maglia della Pistoiese, Francesco Belli ha vestito per cinque stagioni i colori della Virtus Entella società con cui ha disputato quattro campionati cadetti (117 presenze), oltre all’ultima avventura vincente in serie C (34 presenze, 2 reti).

