Storo 2019: allenamenti, amichevoli ed eventi

Primi allenamenti sul terreno del “Grilli” di Storo per i nerazzurri che hanno iniziato la prima fase della preparazione precampionato in Valle del Chiese. Dopo aver raggiunto ieri sera l’Hotel Castel Lodron, accolti da Daiana Cominotti (Presidente Consorzio Turistico), Fabio Marini (Comune Storo) e Ferruccio Moneghini (AD Calcio Chiese) Moscardelli e compagni hanno iniziato questa mattina le doppie sedute di allenamento quotidiane che saranno intervallate dalle tre amichevoli programmate sempre allo stadio “Grilli”:

Domenica 21 luglio: Pisa – Selezione Locale (ore 18.00)

Mercoledì 24 luglio: Pisa – Bari (ore 18.00)

Domenica 28 luglio: Pisa – Eto Futball KFT (ore 18.00)

A disposizione del gruppo nerazzurro, oltre al terreno di gioco, la palestra Bodymax di Darzo, il Centro acquatico Acquaclub Valle del Chiese di Condino e naturalmente l’area wellness dell’Hotel Castel Lodron per una preparazione il più possibile completa in questa prima, intensa, fase di preparazione

In Valle del Chiese non mancheranno poi gli eventi collaterali con la serata di sabato 20 luglio che vedrà a Lodrone di Storo il saluto della squadra ai tifosi nerazzurri presenti in Trentino e quindi venerdì 26 luglio l’inedito incontro che permetterà ai tifosi di rivolgere direttamente alcune domande al tecnico Luca D’Angelo e ad altri due protagonisti della Prima squadra. Sabato 27 e domenica 28, infine, la consueta esposizione allo Stadio “Grilli” di alcuni importanti cimeli legati alla storia del Club.

