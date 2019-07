Primi appuntamenti ufficiali in Valle del Chiese per il Pisa Sporting Club.

Dopo il consueto doppio allenamento (mattina e pomeriggio) allo Stadio “Grilli” di Storo i nerazzurri si trasferiranno questa sera (ore 21.15) nella piazza di Lodrone di Storo per il tradizionale saluto ai già numerosissimi tifosi pisani presenti in Trentino per seguire questa prima fase di preparazione precampionato. A fare gli onori di casa la Presidente del Consorzio Turistico Daiana Cominotti assieme al Sindaco di Storo Luca Turinelli che saluteranno il tecnico Luca D’Angelo e la comitiva nerazzurra presente in Valle del Chiese.

L’evento, come detto, si svolgerà nella piazza di Lodrone di Storo a poca distanza dall’Hotel Castel Lodron abituale quartier generale dei nerazzurri in Trentino ed è stato inserito all’interno di una speciale festa organizzata dalla Pro Loco di Lodrone. Domani, invece, primo appuntamento sul campo con il test match amichevole che opporrà ai nerazzurri una selezione locale: calcio d’inizio alle ore 18.00 allo Stadio “Grilli”.

L’articolo Storo 2019: primo intenso weekend di appuntamenti proviene da Ac Pisa 1909.