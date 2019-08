Juve Stabia-Pisa: info prevendita biglietti

Sarà attiva a partire da questo pomeriggio la prevendita dei biglietti per la gara Juve Stabia-Pisa, valida per la seconda giornata del Campionato Nazionale Serie B e in programma allo Stadio “Menti” di Castellammare di Stabia domenica 1 settembre (ore 18.00).

Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato il settore ospiti (capienza 870 posti). I biglietti saranno in vendita, senza alcuna limitazione, in tutti i punti vendita del circuito GO2 al prezzo di 15 euro. Nella zona di Pisa segnaliamo il punto vendita “Tifo Pisa”, via Case Vecchie 12 (Fornacette). Per ulteriori info https://www.go2.it/rivenditori

La prevendita del settore ospiti terminerà improrogabilmente alle ore 19.00 di sabato 31 agosto.

