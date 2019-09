Pisa-Empoli: concessa la deroga per l’aumento della capienza

Il Pisa Sporting Club comunica di aver ricevuto la deroga all’aumento della capienza per la gara Pisa-Empoli, in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani” martedì 24 settembre (ore 21.00).

I biglietti del settore Curva Nord, disponibili in virtù di tale deroga, saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre presso i Pisa Store (via Cesare Battisti e Via Luigi Bianchi) e in tutto il circuito Viva Ticket (www.vivaticket.it)

