La prevendita dei biglietti validi per la gara Livorno-Pisa, in programma sabato 26 ottobre (ore 18.00) allo Stadio “Armando Picchi” avrà inizio alle ore 10.00 di lunedì 21 ottobre.

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato l’intero settore ospiti (1.440 posti) e per i residenti nella Provincia di Pisa sarà possibile acquistare biglietti solo ed esclusivamente in tale settore: le Autorità competenti potranno effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti al momento dell’acquisto del biglietto.

I biglietti saranno in vendita in tutti i punti vendita abilitati del circuito Viva Ticket al prezzo (comprensivo del diritto di prevendita) di 14 euro: la vendita online NON sarà attiva e la prevendita terminerà improrogabilmente alle ore 19.00 di venerdì 25 ottobre.

Attenzione! I Pisa Store ufficiali di via Cesare Battisti e via Luigi Bianchi non saranno abilitati alla vendita dei suddetti biglietti.

L’articolo Livorno-Pisa: info prevendita biglietti proviene da Ac Pisa 1909.