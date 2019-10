Settore Giovanile: i risultati delle gare

Sfortunata sconfitta per la formazione Primavera nerazzurra in casa della Juve Stabia: e la giornata negativa dei ragazzi di Baiano è l’emblema di un weekend complessivamente non positivo per le nostre giovanili.

Ecco il quadro completo:

Campionato PRIMAVERA 2

Juve Stabia-Pisa 1-0

Campionato UNDER 16

Parma-Pisa 3-0

Campionato UNDER 15

Parma-Pisa 3-1

Campionato UNDER 14

Pisa-Livorno 0-2

Campionato UNDER 13

Empoli-Pisa 5-3

Campionato ESORDIENTI 2°A

Bellaria-Pisa 3-1

Campionato ESORDIENTI 1°A (gir.B)

Pisa-Sextum Bientina 4-1

Campionato ESORDIENTI 1°A (gir.C)

Colline Pisane-Pisa 3-4

Campionato UNDER 17 FEMMINILE

Sassuolo-Pisa 9-0

Campionato UNDER 15 FEMMINILE

Pisa-Pontedera 3-2

Campionato UNDER 12 FEMMINILE

Pisa-Pisa Ovest 2-4

Campionato PULCINI 2°A (gir.B)

Pisa Ovest-Pisa 3-6

Campionato PULCINI 2°A (gir.C)

Pisa-Navacchio 2-1

Campionato PULCINI 1°A (gir.A)

San Giuliano-Pisa 2-1

Campionato PULCINI 1°A (gir.B)

Pisa-San Giuliano 2-1

