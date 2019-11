Ritorna l’album Esselunga con le figurine ufficiali dei Nerazzurri!

Torna l’album ufficiale delle figurine del Pisa Sporting Club.

Si rinnova la partnership di successo con Esselunga dopo la raccolta della passata stagione agonistica che ha fatto registrare numeri da record e regalato un ricordo speciale a tutti i cuoi nerazzurri!

Distribuito nel punto vendita Esselunga di via Cisanello, l’album dedicato al Pisa Sporting Club, 48 pagine e 150 figurine, è già disponibile e lo sarà fino al prossimo 11 dicembre. Collezionare le immagini più belle colorate di nerazzurro è semplice: i clienti Fìdaty, per ogni 15 euro di spesa, riceveranno un pacchetto con 8 figurine.

La raccolta parte con una dedica speciale del Presidente Giuseppe Corrado a tutta la tifoseria nerazzurra e con le immagini della magica notte di Trieste che ha sancito la promozione in serie B. E poi le maglie ufficiali, lo staff tecnico e la rosa attuale, il poster della squadra… Una collezione unica, dedicata solo al Pisa!

Ma la sorprese non finiscono qui! Martedì 26 novembre il punto vendita Esselunga di via Cisanello ospiterà, a partire dalle 18.30, Samuele Birindelli, Robert Gucher, Francesco Lisi e Michele Marconi che saranno a disposizione di tutti i tifosi per apporre i loro autografi sugli album e per le le foto ricordo con i collezionisti.

