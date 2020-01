Allenamento di rifinitura sul prato dell’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club atteso domani sera dal confronto in casa della capolista Benevento (ore 21.00). Il tecnico Luca D’Angelo ha impegnato il gruppo a sua disposizione in una seduta breve ma intensa durante la quale sono state effettuate alcune simulazionio di gioco seguite poi dalle consuete esercitazioni sui calci piazzati.

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati che nel pomeriggio raggiungeranno la Campania per iniziare il lungo ritiro pregara: Francesco Belli, Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Andrea D’Egidio, Alessandro De Vitis, Michael Fabbro, Stefano Gori, Robert Gucher, Gianmarco Ingrosso, Francesco Lisi, Michele Marconi, Marius Marin, Mattia Minesso, Davide Moscardelli, Simone Perilli, Riccardo Perazzolo, Marco Pinato, Nicholas Siega, Danilo Soddimo, Luca Verna, Luca Vido

L’articolo Rifinitura all’Arena e partenza per la Campania proviene da Ac Pisa 1909.