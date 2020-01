Vacanze finite per il Pisa, si torna al lavoro

E’ previsto per domattina il ritrovo del Pisa Sporting Club dopo il breve periodo di vacanza concesso dallo staff tecnico in concomitanza con la fine dell’anno. I nerazzurri si ritroveranno per pranzo e quindi nel pomeriggio inizieranno la preparazione in vista del ritorno in campo fissato per domenica 19 gennaio in casa della capolista Benevento.

Sarà dunque una settimana senza impegni ufficiali quella che attende Capitan Moscardelli e compagni che si alleneranno quotidianamente sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado fino a domenica quando avranno a disposizione un’altra giornata di riposo

Le sedute di allenamento della squadra nerazzurra sono fissate per domani (mercoledi), giovedì e venerdì pomeriggio: venerdì sarà anche il giorno della doppia seduta con una sessione fissata anche per la mattina. Da disegnare, invece, il programma della giornata di sabato che precederà il ‘rompete le righe’

L’articolo Vacanze finite, si torna al lavoro proviene da Ac Pisa 1909.