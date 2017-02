Il derby è arancione, la Robur cade nel finale. Colombo decide su rigore

Pistoiese-Siena è uno dei derby più affascinanti del calcio toscano e non tradisce le attese.

Si parte veloci. Pronti via al 1′ goal annullato per fuorigioco a Hamlili.

Al 14′ traversa della Pistoiese con Rovini. A metà del primo tempo atterramento in area di Sparacello. Il contatto non è eclatante e l’arbitro sorvola.

Occasioni nel finale di gara: al 29′ altra traversa, stavolta di Hamlili. Al 34′ esce Sparacello ed entra Colombo che sarà l’uomo match. Tre minuti e Bellazzini viene atterrato in area, dagli undici metri il neontrato segna. 1-0 e tre punti arancioni.