L’Olbia passa al Melani nel finale, per gli arancioni un brutto stop

La Pistoiese scende in campo contro l’Olbia, reduce dalla bellissima vittoria pre-pasquale contro il Renate a Meda.

La gara si decide nel finale. Entra Ogunseye esce Ragatzu. Olbia in vantaggio: Ogunseye. Sul decimo calcio d’angolo. Si profila una sconfitta amarissima. Finisce tra i fischi. Pistoiese – Olbia 0-1. Per l’Olbia tre punti di platino, per la Pistoiese una battuta d’arresto tremenda. Adesso serve una reazione importante e un immediato riscatto, già da sabato prossimo a Roma contro la Racing, chiamata a vincere per evitare la retrocessione diretta.