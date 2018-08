Cinquina arancione a Castelfiorentino (5-1)

Amichevole ricca di goal e buone indicazioni, quella disputata oggi tra Pistoiese e Castelfiorentino. Risultato finale: 5-1 per gli arancioni.

Ecco il ‘film’ della gara.

Al 3′ rete di Rovini su rigore per fallo del portiere su Sallustio.

Al 9′ pareggio del Castelfiorentino, con un colpo di testa di Sarti su azione da calcio d’angolo.

41′ raddoppio di Rovini su rigore per fallo di mano.

Fine primo tempo 2-1

6′ st: Goal di Cagnano con un colpo di testa, su calcio d’angolo battuto da Cerretelli.

11′ Dosio realizza ancora di testa dopo la respinta del portiere su una punizione calciata da Cerretelli.

Al 16′ segna Forte, finalizzando una bella discesa sulla sinistra di Llamas.

Primo Tempo: Crisanto, Dosio, Cagnano, Terigi, Llamas, Minardi, Vitiello, Luperini, Fanucchi, Sallustio, Rovini.

Secondo Tempo: Meli, Regoli, Dosio (17′ Luka), Cagnano (17′ Gaggioli), Llamas (17′ Fiorentini), Rafati, Hamlili, Tartaglione, Cerretelli, Forte, Cellini.

