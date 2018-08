La Us Pistoiese 1921 comunica che il difensore Devis Nossa (classe 1985) è stato ceduto a titolo definitivo all’Albissola. Il giocatore lascia la Società arancione dopo un solo campionato disputato con 26 presenze, senza segnare goal. A Nevis, che ringraziamo per la professionalità e l’importante apporto fornito alla causa arancione, giungano i più fervidi auguri per il prosieguo della carriera.

The post Devis Nossa ceduto all’Albissola appeared first on US Pistoiese 1921.