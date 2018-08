Due colpi per il mercato orange: ecco Picchi e Pagnini

La Us Pistoiese ha messo a segno oggi due colpi importanti, che vanno a rinforzare l’organico a disposizione di mister Paolo Indiani. Si tratta del centrocampista Alberto Picchi (un ritorno) e del portiere Jacopo Pagnini, entrambi classe 1997. I due calciatori arrivano in prestito con contratto in scadenza il 30 Giugno 2019: Picchi, dalla Cremonese, con l’accettazione dell’Empoli e Pagnini dalla Lucchese, con il via libera dello Spezia. Alberto Picchi, nato a Livorno il 12 Agosto 1997, è reduce da un ottimo campionato nella Pistoiese, in cui giunse a Gennaio 2018, mettendo a referto 15 presenze 3 goal e un assist, segnalandosi come giocatore di notevole caratura. Per lui anche sei presenze in serie B, nelle fila di Empoli e Spal; il portiere Jacopo Pagnini è nato a Pistoia il 9 febbraio 1997, è alto 189 centimetri. Di scuola Fiorentina, oltre alla militanza nei settori giovanili, è stato schierato da titolare in serie D nel Poggibonsi, nella stagione 2015/16, disputando 34 partite subendo 24 reti.

