Il difensore del Bologna, Hamza El Kaouakibi, è arancione!

La US Pistoiese 1921, ha il piacere di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Hamza El Kaouakibi, nato a Bentivoglio il 2 Maggio 1998. Il calciatore arriva con la formula del prestito dal Bologna ed ha sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2019. Può essere utilizzato come esterno basso e difensore centrale. Ha la doppia nazionalità: italiana e marocchina. Nella Primavera del Bologna si è distinto per la grinta, il temperamento e l’esplosività nei colpi di testa. Avendo due passaporti, ha scelto di militare nella Nazionale del Marocco, in cui ha fatto parte delle varie rappresentative giovanili e, sotto età, ha disputato una partita con sua Nazionale contro l’Under 20 Italiana di Di Biagio (risultato finale 4-0 per l’Italia).

