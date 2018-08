Arancioni tra allenamenti e test match dal 27 agosto al 2 settembre

Le sedute di allenamento, agli ordini di mister Paolo Indiani, si svolgeranno di norma allo Stadio o al ‘Turchi’, esclusi gli impegni lontano da Pistoia.

Ecco il programma:

Lunedì 27, ore 16:30

Martedì 28 ore 16:30

Mercoledì 29 ore 10:00

Giovedì 30 ore 18:00, allenamento a Massa Carrara, c/o Centro Sportivo “Meeting Place”, via Pradaccio 24/B, Massa, con Montignoso FC (Eccellenza);

Venerdì 31 ore 10.

Ore 17:00: allenamento con la Primavera della ACF Fiorentina, Campo Sportivo di Caldine (Fi), via di Bugia, snc;

Sabato e Domenica: Libero.

Nella foto: il team manager Fabio Graziani.

