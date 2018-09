Weekend importante per il Settore Giovanile arancione; infatti domenica 9 settembre inizia il campionato degli Allievi Nazionali Under 17 Serie C di Mister Capecchi e dei Giovanissimi Nazionali Under 15 Serie C di Mister D’Andretta. Debutto di prestigio per entrambe le categorie che sfideranno in casa i pari età della Viterbese.

Un grande in bocca al lupo ai ragazzi per la nuova stagione!!

Ecco il programma delle gare:

Under 17: Pistoiese-Viterbese, 09/09/18 ore 14:00, Pistoia Ovest

Under 15: Pistoiese-Viterbese, 09/09/18 ore 12.00, Frascari

The post Al via i campionati Under 17 e Under 15: ecco il programma del Settore Giovanile appeared first on US Pistoiese 1921.