Una tristissima notizia ha colpito duramente la Us Pistoiese 1921: quella della improvvisa scomparsa a soli 42 anni, di Andrea Benesperi, dipendente comunale, figlio di Renzo, segretario dell’Associazione Internazionale produttori del verde Moreno Vannucci, uomo da sempre vicino ai nostri colori e al nostro sponsor Vannucci Piante. Il funerale di Andrea Benesperi sarà celebrato lunedì 3 settembre alle 11 alla chiesa della Misericordia, in via Can Bianco. La cerimonia funebre, poi, proseguirà al cimitero di Prataccio.

All’amico Renzo, già provato in modo durissimo per altre difficili prove, ed alla sua famiglia, il presidente Orazio Ferrari, rendendosi partecipe del sentimento di tutta Società e dei sostenitori arancioni, esprime il sentimento di profondo cordoglio.

The post Cordoglio per la scomparsa di Andrea Benesperi appeared first on US Pistoiese 1921.