Divertirsi e vestire l’arancione. Lunedì Open Day allo Stadio.

Lunedì 10 settembre è un gran giorno per afferrare una occasione imperdibile rivolta a tutti i bambini pistoiesi. Sarà per loro infatti possibile provare l’ebbrezza di divertirsi e rendersi partecipi del mondo arancione. Tutto ciò grazie alla Pistoiese Academy che, a partite dalle ore 17:00, organizzerà allo Stadio “Melani”, un incontro, aperto gratuitamente a tutti i bimbi nati negli anni 2009/2010/2011/2012/2013 e 2014. Saranno a loro disposizione, per farli divertire e giocare a palla, istruttori appositamente preparati per quelle fasce di età. Allo “stage” parteciperanno, come testimonial, alcuni giocatori della Prima Squadra, che si metteranno a completa disposizione dei bambini. L’iniziativa sarà ripetuta sabato 15 settembre alle ore 9, con le stesse modalità, ma al “Frascari”, da molti conosciuto come il “Boario”. Tutto questo per spalancare le porte del mondo arancione ai bimbi, se lo vorranno! Chi aderisce entrerà a far parte, fin dall’inizio, della Pistoiese Academy che, da sabato 15, inizierà la vera e propria attività stagionale al “Boario”, ovvero al nuova casa della “cantera” arancione.

