Squalifica di una giornata al difensore arancione Alberto Dossena, sanzionato ed espulso per la doppia ammonizione subita a Piacenza mercoledì scorso. Il giocatore, che era al debutto in campionato, salterà dunque anche il quarto turno, in casa contro il Gozzano, di domenica 30 Settembre.

The post Dossena squalificato per una giornata appeared first on US Pistoiese 1921.