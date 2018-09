I Giovanissimi Professionisti volano in finale al Memorial Cordischi.

La squadra Giovanissimi U14 Professionisti (2005), ha superato ieri 4-1, in semifinale, i pari età del Livorno nel prestigioso Torneo Cordischi. I ragazzi di mister Davide Guasti, sono andati in rete con: Diodato, Petrucci, Varveri e Mancin. In finale incontreranno la vincente tra Tau Calcio e Fiorentina.

The post Giovanissimi travolgono il Livorno e conquistano la finale al Memorial Cordischi appeared first on US Pistoiese 1921.