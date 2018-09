I risultati del Settore Giovanile

Per i nostri ragazzi, quello appena concluso, è stato un weekend molto positivo con il debutto in campionato degli Allievi Nazionali Under 17 e dei Giovanissimi Nazionali Under 15.

Gli Under 17 di mister Capecchi hanno pareggiato per 2-2 (gol arancioni di Lakti e Orlandi) contro i pari età della Viterbese sul campo di Pistoia Ovest.

Gli Under 15 di mister D’Andretta hanno ottenuto una bella vittoria per 2-1 al Frascari, sempre contro la Viterbese, con gol di Biagioni e Bargiacchi.

