Inizio scoppiettante per la Pistoiese Academy: primo appuntamento sabato mattina

Riprende, con importanti iniziative la Pistoiese Academy diretta da Ruggero Di Vito (nella foto):

Sabato 8 Settembre alle ore 9,00 al Campo Sportivo ‘Frascari’, si svolgerà uno stage di formazione condotto dallo staff tecnico di Flying Children, rivolto agli istruttori dell’Academy Pistoiese in preparazione allo svolgimento del progetto, in cui saranno illustrati i vari test motori a cui saranno sottoposti i ragazzi e le modalità della loro corretta esecuzione.

Il 22 settembre alle 9,00 presso il sussidiario ‘Turchi’ inizierà il monitoraggio vero e proprio dei ragazzi – circa 50 – e le visite mediche, eseguite dall’equipe medica di Flying Children.

Ricordiamo inoltre che Lunedì 10 settembre alle 17,00 allo stadio e sabato 15 alle 9,00 al Boario inizierà l’attività dell’Academy. In questi due giorni tutti bimbi nati negli anni 2009/2010/2011/2012/2013 e 2014 che desiderano provare e sperimentare il mondo Pistoiese potranno partecipare gratuitamente, nella speranza che poi decidano di rimanere e indossare la casacca arancione.

