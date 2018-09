L’OTTIMA PARTENZA DEI GIOVANI ORANGE

È ormai iniziata la stagione della “cantera” orange, quest’anno piena di novità e in crescita esponenziale. Tutte le formazioni stanno afftontando la delicata ed importante periodo della preparazione, impreziosita da tornei e partitelle, per preparare la ‘gamba’ al campionato. Il risultato sul campo è sempre elemento secondario in questa fase di evoluzione degli atleti, ma comunque desta curiosità e in ogni caso anch’esso caso incentiva la crescita e la voglia di migliorare. Complimenti ai 2005, che si dimostrano da subito forti, portandosi a casa il successo in due tornei e in bocca al lupo a tutte le altre formazioni, che si sono distinte particolarmente, al cospetto di avversarie professioniste. Ecco appannaggio della curiosità degli appassionati tutti i risultati conseguiti fin qui sul campo.

Ecco i risultati :

Categoria Berretti :

‘Torneo San Miniato’ :

Us Pistoiese vs Larcianese 2-0 (Nieri M., Ercoli)

Us Pistoiese vs Pontedera 1-1 (Sgrilletti) 5-6 d.c.r

Torneo ‘Italo Allodi’ U15 Nazionali :

Pistoiese – Sangiovannese 3-1

Pistoiese – Empoli 1-0

Categoria Giovanissimi B Professionisti 2005:

Torneo ‘Cordischi’:

Tau Pistoiese 1-1 (Varveri)

Pontassieve Pistoiese 0-2(Diodato, Diodato)

Torneo Ramini :

Pistoiese – pontedera 8-2

Pistoiese – pontedera 3-1

Pistoiese – ramini 3-0

‘Memorial Fringuelli’:

Pistoiese Calenzano 3-0 (Varveri Dani)

Finale

Pistoiese Sestese 2-0

Petrucci Varveri

1 Classificati

Categoria Esordienti professionisti 2006:

Torneo ‘Città di San Gimignano’:

Pistoiese – Livorno 0-0

Pontedera – Pistoiese 2-0

Fiorentina- Pistoiese 0-0

Torneo fiore del baldo (brentonico Trentino) :

s.p.a.l- pistoiese 1-1 Natali

Nitor Brindisi-pistoiese 1-1 mirzak

Atalanta-pistoiese 0-0

Torneo ‘Brentonico’ :

Pistoiese vs Junior Taranto Calcio 2-0 (Mirzac, Mirzac)

Pistoiese vs A.S.D. Mori S.Stefano

2-2 Gaffarelli Lorenzo/Di Lorenzo

Pistoiese vs Nuova Tares 1-0

Torneo ‘San Giuliano’ :

Pistoiese- Spezia 0-0

Pistoiese – Pisa 2-1 (Colò, Capecchi)

Pistoiese – Pontedera 0-2

Categoria Esordienti B Professionisti 2007 :

Torneo ‘Migliarino’

Pistoiese-Pontedera=2-2

