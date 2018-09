Orazio Ferrari: “Un miracolo giocare al Melani: adesso però testa alla partita”

Il presidente Orazio Ferrari, a margine della Conferenza Stampa pregara del mister, ha trovato la forza, nonostante le energie spese in questi giorni, per ringraziare la “Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” – “persone che lavorano per la sicurezza di tutti” – ha sottolineato, il sindaco, l’Amministrazione comunale e tutti i soggetti che hanno scongiurato l’ipotesi Pontedera. “È stato un miracolo” – ha sospirato Ferrari. Adesso è necessario – secondo il numero uno della Pistoiese – far buon viso a cattiva sorte e nonostante il dispiacere di aver perso la nostra Curva, essere convinti come prima”. Ferrari si è anche soffermato sul futuro dello stadio, colloquiando in modo informale con i giornalisti. “Adesso testa al campionato, e concentriamoci tutti sulla partita difficile che ci aspetta. Domani parlerò con i ragazzi – ha rivelato Ferrari – perchè ce la mettano tutta”. Infine, un accorato ringraziamento: “ringrazio i nostri tifosi che sono stati meravigliosi anche in questa circostanza difficile”.

