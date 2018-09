Buona prestazione della squadra arancione nell’allenamento di oggi con la Fiorentina Primavera, disputata nel tardo pomeriggio a Fiesole. Si è trattato di una vera e propria sgambatura, disputata con le maglie da allenamento e diretta da un membro dello staff. Il risultato finale è stato di 1-1, con il vantaggio arancione firmato da Fanucchi a metà del Primo Tempo e pari viola nel finale. L’ex Lucchese risolve con una zampata una mischia in area. La Pistoiese è scesa in campo con Crisanto, Regoli, Cagnano, Terigi, Llamas, Minardi, Vitiello, Luperini, Forte, Fanucchi, Rovini. Nella ripresa sono entrati tutti gli altri. In evidenza nel primo tempo Rovini e nel secondo Tempo, Latte Lath e Cellini. A seguire la partita era presente il neo arrivato Picchi.

The post Pari con la Fiorentina Primavera nell’allenamento di oggi appeared first on US Pistoiese 1921.