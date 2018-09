Prevendita gara Pro Piacenza-Pistoiese

In relazione alla gara che si disputerà mercoledì 26 settembre alle ore 18.30 allo Stadio Garilli di Piacenza, Pro Piacenza-Pistoiese, valevole per la III giornata del Campionato di Serie C Girone A, si comunica che è stata attivata la vendita di tutti i settori ed in particolare del Settore Ospiti (Curva Sud Mod. 3) presso tutti i punti vendita di Listicket (verificabili sul sito www.listicket.com ) al prezzo di € 15,00 + diritti di prevendita.

Questi i punti vendita nella città di Pistoia:

GORI TOMMASO, VIA DELLO SPARTITOIO, 3 PISTOIA – TEL. +0573977389

ORLANDI FIORELLA, VIA FIORENTINA, PISTOIA – TEL. +0573381779

Ecco i settori aperti dello stadio Garilli e i relativi prezzi:

Tribuna Centrale Numerata Interi € 30,00

Tribuna Centrale Numerata Ridotti € 20,00

Tribuna Laterale Numerata Interi € 20,00

Tribuna Laterale Numerata Ridotti € 15,00

Curva Sud (Settore Ospiti) Interi € 15,00

Under 14 per tutti i settori € 2,00

Per l’acquisto dei tagliandi di ingresso non è richiesta la tessera del tifoso (Supporter Card) e che il giorno della gara saranno aperte le biglietterie ad esclusione della Curva Ospiti dalle ore 16,30 e fino alla fine del primo tempo.

