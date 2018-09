Pro Piacenza – Pistoiese – Seguite qui la diretta testuale

Alle 18:30 va in scena l’incontro Pro Piacenza – Pistoiese. Mister Indiani fa ampio tournover: in campo, rispetto a domenica, Meli, Dossena e Cagnano; in Crisanto, Terigi e Fanucchi. Cambia anche il sistema di gioco, da 4-3-1-2 al 3-5-2. La Pistoiese scende in campo con: Meli, Muscat, Dossena, Cagnano, Regoli, Luperini, Vitiello, Picchi, Llamas, Latte Lath, Rovini. In panchina: Crisanto, El Kaouakibi, Terigi, Tartaglione, Rafati, Cellini, Fanucchi, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini, Forte. All. Indiani. Risponde la Pro Piacenza con: Zaccagno, Pasqualoni, Mangraviti, Scardina, Sicurella, Zanchi, Ledesma, Remedi, Volpicelli, Kalombo, Belotti. In panchina: Bertozzi, Maldini, Giuliano, Quaini, Sanseverino, Nava, Nolè, Milani, Kadi Ahmed, Esposito, Buongiorno, Marchesi. All. Giannichedda.

Arbitro: Michele Giordano di Novara. Assistenti: Valletta e Kaled.

Partiti 18:29

Giornata di sole, terreno in apparenti buone condizioni, ma sappiamo che non è mai stato un granchè.

4′ Da Rovini su punizione a Cagnano colpo di testa in area alto.

9′ Goooollll!!!!! Angolo di Rovini, Latte Lath, appostato a centro area supera il portiere con un gran tiro!

11″ ammonito Dossena per gioco scorretto.

Ammonito: Dossena e espulso per doppia ammonizione.

16′ Goal di Ledesma su punizione. L’arbitro però concede la rete a Scardina sulla ribattuta. 1-1.

Adesso la Pistoiese e in inferiorità numerica. Difesa a quattro per mister Indiani.

23′ ammonito Vitiello.

30′ Remedi di testa fuori.

44′ Ammonito Mangraviti per fallo su un devastante Latte Lath.

45′ traversa di Rovini sulla conseguente punizione.

Alla fine del Primo Tempo: 1-1.

Secondo tempo.

Entra Tartaglione esce Picchi.

6′ Gran tiro di Luperini. Fuori.

8′ Goooooollllll!!!! Segna Vitiello! Dopo un sontuoso movimento di Latte Lath.

10′ Rovini calcia fuori.

Escono Ledesma e Zanchi entrano Quaini e Nolè.

14′ Gooooooooollllll! Rovini. Su assist di Vitiello. Dopo una ripartenza di Latte Lath.

Ammonito Quaini.

28′ entra Sanseverino e Kadi Amed escono Remedi e Belotti.

30’colpo di testa di Scardina fuori di pochissimo.

33′ Esce Latte Lath entra Fanucchi.

36′ Nolè la riapre su rigore concesso per fallo su Scardina di Meli. L’azione nasce da un rilancio da centrocampo.

39′ esce Rovini entra Forte.

42′ esce Luperini entra Terigi.

45′ Autorete di Terigi. 3-3.

6′ di recupero.

Finisce in paritá.

