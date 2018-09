Prorogata la vendita degli abbonamenti al Melani

Si informano tutti i tifosi che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento della US Pistoiese presso lo Stadio Melani (sala hospitality sotto la Tribuna Centrale) anche nei giorni martedì 4 e mercoledì 5 settembre, dalle 18 alle 19, sia per chi è in possesso della Tessera del Tifoso sia per i non possessori della Tessera.

TARIFFE:

Curva Nord: Intero 130,00 € – Ridotto* 90,00 €

Tribuna Laterale Ovest: Intero 240,00 € – Ridotto* 130,00 €

Tribuna Centrale: Intero 1.000,00 €

*Prezzo ridotto: DONNE e UNDER 18 (fino ai 18 anni compiuti – Gratis: UNDER 10 (fino ai 10 anni compiuti) in Tribuna Laterale e UNDER 14 (fino ai 14 anni compiuti) in Curva Nord.

Gli abbonamenti sono validi per tutte le gare interne di campionato della US Pistoiese 1921.

Ricordiamo anche i punti vendita VivaTicket a Pistoia e provincia nei quali è possibile sottoscrivere l’abbonamento per i possessori di Tessera del Tifoso:

Bar il Corallo, via Dalmazia 275/A, Pistoia

L’Arte dello Sport, via Tomasi di Lampedusa 149, Pistoia

Tabaccheria Pieri, via Cividale 74 angolo via Tripoli, Montecatini Terme (PT)

Tabaccheria Back Door, Via Fiorentina 615, Pistoia

La commissione applicata da VivaTicket presso i punti vendita non dipende dalla società US Pistoiese 1921.

