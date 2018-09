Quattro ex arancioni in goal nella seconda giornata di serie B

Nella seconda giornata del campionato di serie B, sono andati in goal ben quattro ex arancioni: Federico Proia ha messo a segno la rete che ha consentito al Cittadella di superare per 1-0 il Carpi fuori casa. Decisivo anche Emmanuel Gyasi, che ha realiazzato la terza rete per gli aquilotti nella vittoria per 3-2 sul Brescia in casa. Importante anche il goal messo a segno da Marco Firenze nel successo per 4-1 del Crotone sul Foggia. Infine è un ex più datato, addirittura autore di della doppietta: si tratta di Andrea Cocco, che ha segnato le reti per gli abruzzesi in Pescara – Livorno 2-1.

