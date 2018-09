Grande soddisfazione in casa Pistoiese per la convocazione di due atleti del Settore Giovanile a Coverciano: si tratta di Campionini e Verdi, classe 2002, Nardi (2003) e Fossi (2004). I ragazzi dovranno presentarsi oggi al Centro Tecnico di Coverciano per sostenere uno Stage Nazionale delle Rappresentative di Lega Pro.

