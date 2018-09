Tante squadre giovanili in campo. Ecco il programma completo degli orange

Si fa folto il programma del settore Giovanile arancione.

Ecco gli impegni delle nostre squadre:

Esordienti provinciali a 9 2007:

– Domenica 30.09 ore 9.30 Pistoia Nord -Pistoiese (campo “Edy Morandi”) all. Stefano Pratesi

-Domenica 30.09 ore 9.00 Pistoiese A-Pistoiese D (campo “Frascari”) all. Pacciani

– Domenica 30.09 ore 10.30 Pistoiese-Pistoia Nord (campo “Frascari”) all. Marraccini

Esordienti provinciali “a 9” – 2008:

– Sabato 29.09 ore 17.45 Pistoiese B -Giovani Rossoneri (campo Frascari) all. Michelini

– Lunedì 01.09 ore 17.45 Giovani Granata-Pistoiese (campo ‘Loik’ Monsummano) all. Sainati

