Venerdì 7 Settembre ore 21:00: Presentazione ufficiale Stagione 2018/19

Venerdì 7 Settembre sarà il gran giorno della presentazione ufficiale della Pistoiese 2018/19. L’appuntamento è per le ore 21:00.

Tutto accadrà nel cuore della città, in un angolo di rara bellezza: la kermesse si avvarrà di uno scenario estremamente suggestivo.

Come per magia Il bianco e il verde delle facciate bicrome della Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, si mescoleranno con l’arancione della Pistoiese.

La Società sta infatti preparando una serata non convenzionale, con ritmo incalzante e i giocatori al centro della scena: lo scopo non nascosto è quello di realizzare emozioni a chi ama i nostri colori. E creare momenti di entusiasmo per tutti i sostenitori che interverranno.

Sono previsti video e immagini di assoluto impatto emozionale, che accompagneranno i protagonisti che saliranno sul palco.

La serata sarà presentata dalla giornalista Giada Benesperi, coadiuvata da Linda Samoni e la novità saranno le incursioni di Giammarco “Gimmy” Canonaco, che i tifosi riconosceranno, essendo colui che, dall’anno scorso, attraverso l’altoparlante dello stadio, grida a voce altissima i nomi dei giocatori arancioni quando segnano un goal.

La manifestazione si svolgerà su un palco di sei metri per quattro, davanti al quale saranno sistemate varie file di poltroncine. La speranza è quella di regalare alla squadra un bagno di folla e di conseguenza un forte segnale di attaccamento della città.

Alla manifestazione saranno presenti anche tutti i ragazzi del Settore Giovanile, le ragazze della Calcio Femminile Pistoiese 2016 e i rispettivi staff, tutti i soci della Holding Arancione, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, l’assessore allo Sport, Gabriele Magni e altre autorità cittadine.

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia.

