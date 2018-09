Pistoiese: vittoriose le squadre giovanili

La domenica calcistica del Settore Giovanile arancione prevedeva due incontri, entrambi vittoriosi e disputati contro la Lucchese, nella bella struttura dell’Acquedotto a Lucca:

la formazione Under 15 Serie C, guidata da mister D’Andreatta ha dominato la gara, superando gli avversari per 3-0, con reti di Ciccarelli, Piazza e Seghi, che segna dopo aver ripreso la respinta del portiere su penalty da lui stesso calciato. Vince di misura, ma con merito, la fornazione Under 17. Il goal partita è opera di Iacopini.

Risultati:

U15 serie C: LUCCHESE – PISTOIESE 0-3

U17 Serie C: LUCCHESE – PISTOIESE 0-1

The post Vittoriose le squadre giovanili appeared first on US Pistoiese 1921.