Ecco che, in questo campionato in cui si gioca ogni tre giorni, l’incontro delicato tra l’Albissola e la Pistoiese. Si gioca a Chiavari per la settima giornata di Serie C girone A. La Pistoiese manda in campo Fanucchi negli undici al posto di Rovini. E in difesa Llamas al posto dello squalificato Muscat.

Partiti.

Pistoiese 3-5-2. Albissola 4-4-2.

La serata è calda, il terreno di Chiavari è sintetico.

Buon inizio della gara con la Pistoiese subito propositiva, squadre guardinghe e consce della posta.

12′ Bella azione di Fanucchi che smista per Regoli e Latte Lath è anticipato di un soffio dal portiere.

Una trentina di spettatori di marca arancione sugli spalti. L’Albissola fa girare bene la palla ma la Pistoiese si fa vedere di più in fase offensiva.

19 ‘ Pistoiese in vantaggio!!!! Segna El Kaouakbi! Punizione conquistata da Latte Lath sulla trequarti. Batte Vitiello, per la testa del difensore che insacca alla destra del portiere.

24′ raddoppia la Pistoiese. Dall’angolo di Vitiello rovescia El Kaouakibi torre di Fanucchi per Luperini che in rovesciata batte Albertoni.

36′ accorcia l’Albissola con Cais. Bella azione con cross di Martignago e inzuccata di Cais.

42′ Picchi calcia al lato.

44′ Ammonito Luperini.

46’ parte in contropiede Latte Lath ma è fermato dal segnale di chiusura.

Finale pt 1-2 per la Pistoiese.

The post Albissola – Pistoiese. Seguite qui la diretta testuale appeared first on US Pistoiese 1921.