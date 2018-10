La Us Pistoiese 1921 dà il benvenuto al “Giornale di Pistoia e della Vandinievole”, da ieri in edicola. Si tratta della nascita di una pubblicazione cartacea e come tale elemento che di per sè crea simpatia e affetto. Nel primo numero del periodico, che si occupa esclusivamente di raccontare Pistoia e la sua provincia, trova ampio spazio, una intera pagina delle 56 complessive, la Pistoiese, con una intervista al direttore generale Marco Ferrari ad opera di Alessandro Benigni e altre notizie sul mondo orange, compreso quelle sul settore giovanile. Alla redazione del settimanale giungano, insieme ai complimenti, i migliori auguri da parte della Società.

Anche la redazione di Calciotoscano saluta il nuovo periodico augurandogli le migliori fortune!

