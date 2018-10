Cantera orange: ecco tutti i risultati dei giovani pistoiesi

Risultati altalenanti per le squadre giovanili arancioni. L’esercito guidato da Indragoli e Baragli ha dato vita a tante avvincenti partite. Ecco il compendio, con l’incazione dei marcatori orange. Under 15

Berretti Us Pistoiese vs Arezzo 2-3 (Icardi-Ercoli)

Pistoiese Pontedera 0-1

Under 17

Pistoiese Pontedera 1.1

Simeone

Pulcini 1 anno 2009

Pistoiese Academy – Psb Pistoia 3-6 (Primo tempo 2-1, Secondo tempo 1-2, Terzo tempo 0-3)

Federale

2-1

Montagna Pistoiese 2008 Pistoiese 2009: 6-2 (Primo tempo 2-0, Secondo tempo 3-0, Terzo tempo 1-2, reti di Anzà, Esposito)

Pistoiese 2007 – Borgo a Buggiano 2006 6-0

Parziali: 1-0 0-0 5-0 (Rossetti (2), Alderotti (2), Nencetti, Califano.

2008

Pistoiese – Hitachi 13-1

Avanguardia – Pistoiese 1-7

Campionato Esordienti a 9 2006

Pistoiese C 2007 – Giovani Via Nova 2-1

(Giorgetti, Fè)

U13 Pro

Pistoiese – Pisa 1-2 (Primo tempo 1-0, Secondo tempo 0-1, Terzo tempo 0-1)

Shootout 8-11

Risultato fair play (1-3)

Under 13 prof 2006

Fiorentina – Pistoiese 6-0 (Primo tempo 1-0, Secondo tempo 3-0, Terzo tempo 2-0).

