Colpo orange per la difesa pistoiese: ecco Luca Ceccarelli, ex Entella

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare l’acquisizione, a titolo definitivo, del difensore LUCA CECCARELLI. Il giocatore ha sottoscritto l’accordo per una stagione, con opzione automatica per la successiva. E’ un difensore centrale: nato a Massa il 20 Marzo 1983, alto 185 cm. per 77 chilogrammi. La scorsa stagione era all’Entella in serie B, in cui ha totalizzato 28 presenze e segnato un goal, nella stagione 2017/18. Si tratta di un profilo di alto spessore, avendo svolto tutta la sua carriera tra i professionisti: 12 presenze in Serie A, 282 e 7 reti in serie B, 168 e 8 reti in serie C. In tutto conta 500 presenze e 16 reti. Ha vestito le maglie di Entella, Catania, Spezia, Siena, Verona, Lucchese, Catanzaro, Pro Patria, Fermana e Fiorentina. Attualmente era svincolato. Già da oggi è a disposizione di mister Indiani, con il quale ha nel pomeriggio preso parte all’allenamento.

The post Colpo orange per la difesa: ecco Luca Ceccarelli, ex Entella appeared first on US Pistoiese 1921.