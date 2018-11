Domani i giovani arancioni impegnati a Montemurlo

Facilitato della giornata festiva, si registra un importante appuntamento per i ragazzi del settore giovanile arancione, che domani, 1° Novembre, allo stadio “Aldo Nelli” di Montemurlo, disputeranno il “NOVEMBER CUP 2018” torneo per società professioniste Categorie Esordienti 2008 e Pulcini 2009, organizzato dal Jolly Montemurlo.

Scenderanno sul terreno di gioco le compagini di U.S Pistoiese, Empoli F.C., ACF Fiorentina, Perugia A.C. , U.S. Città di Pontedera, Cesena F.C., Spezia Calcio, Tau Calcio e Jolly Montemurlo per contendersi il trofeo. Le squadre si incontreranno dal mattino negli incontri di semifinali, per poi disputare, nel pomeriggio, le finali.

Appuntamenti da non perdere per tutti gli appassionati.

