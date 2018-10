Giovanili Pistoiese: dal progetto web tv alla televisione generalista

La Us Pistoiese 1921, con un occhio di riguardo per il suo Settore Giovanile, o come suggestivamente definito: la “Cantera”, annuncia che, in accordo con l’emittente Tvl (molto sensibile ai fenomeni sociali) e, in collaborazione con Pistoia Live, nella persona di Antonello Caruso, ogni settimana sarà trasmessa l’intera partita di una squadra del proprio vivaio. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì alle 18:30 (replica il giorno successivo alle 23:10), quando su SporTvl (canale 193) sarà trasmessa la gara tra Pistoiese 1 e Pistoiese 2, disputata domenica scorsa e valevole per il campionato riservato alla categoria 2007 a 9. Dalla prossima settimana la programmazione sarà negli stessi orari, ma nei giorni di martedì e mercoledì. Tutta la programmazione sarà promossa settimanalmente su questo sito ed anche sui social network. A livello social saranno realizzati post dedicati, storie e idee che sicuramente saranno apprezzati. L’obiettivo è la realizzazione di un progetto che si basi sul connubio tra gli aspetti sociali e quelli sportivi, di cui l’attività giovanile ne è l’esaltazione. Inoltre questa iniziativa consentirà ai genitori e ai nonni di vedere in tv le gesta dei loro bambini, protagonisti del gioco più bello del mondo, ovvero quello praticato dai grandi campioni che popolano la loro fantasia e i loro sogni.

