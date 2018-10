Imolese-Pistoiese 4-2, gli orange fuori dalla Coppa Italia

La Pistoiese gioca oggi a Imola, gara di Coppa Italia di Serie C ad eliminazione diretta. In caso di parità, dopo i tempi regolamentari, sono previsti supplementari e perdurando l’equilibrio, i calci di rigore. Indisponibili in casa orange: Minardi, Llamas e Vitiello. Fischio di inizio alle ore 18:30.

La partita vissuta dalla diretta del sito ufficiale www.uspistoiese1921.it

Ecco la nota.

IMOLESE (4-3-1-2): De Gori; Sciacca, Checchi, Tissone, Zucchetti; Rinaldi, Bensaja, Saber; Mosti; Lanini, Rossetti. A disp. Rossi, Ricci, Tattini, Valentini, Belcastro, Giannini, Boccardi, Gargiulo, Carraro, Fiore, Giovinco, De Marchi. All. Alessio Dionisi.

PISTOIESE (3-5-2): Crisanto; Dosio, El Kaouakibi, Dossena, Terigi; Rafati, Tartaglione, Luperini; Cerretelli; Cellini, Fanucchi. A disp. Meli, Cagnano, Latte Lath, Muscat, Regoli, Viti, Luka, Sallustio, Pagnini, Tempesti, Forte, Picchi. All. Paolo Indiani.

ARBITRO: Daniele Paterna di Teramo (Valente-Barone)

Si gioca in una serata umida, ma non piove. Il terreno è in buone condizioni.

Pistoiese in maglia bianca. L’Imolese in campionato ha sette punti ed arriva a questo turno avendo conquistato quattro punti nel girone. La Pistoiese è al debutto

Partiti!

Pistoiese con il 3-5-2.

4′ Cerretelli impegna il portiere. Su punizione conquistata da Rafati.

8′ Rossetti lascia partire un gran tiro che impegna severamente il portiere.

9′ con un gran tiro si rende pericoloso Cerretelli su servizio di El Kaouakibi.

11′ Lanini impegna Crisanto.

12′ Cerretelli servito da Fanucchi impegna severamente il portiere che si salva in angolo.

14′ Gooooolllll! Luperini. Il capitano segna di testa su angolo di Cerretelli.

19′ Lanini impegna ancora Crisanto che salva in tuffo.

21′ Ancora sugli scudi Crisanto che

salva su Lanini in modo miracoloso.

25′ Fallo di Fanucchi su Lanini in area. Rigore.

26′ Para Crisanto che devia sul palo il penalty di Bensaja.

37′ Checchi da ottima posizione calcia alto. Azione viziata da un fallo di mano dello stesso giocatore.

42′ Pareggio dell’Imolese con Lanini. Calcio di punizione magistrale dallo stesso conquistato.

Un minuto di recupero.

Primo tempo 1-1.

Secondo tempo.

Al 51′ In vantaggio l’Imolese su azione di contropiede.

Al 52′ su azione da calcio d’angolo pareggia di testa Fanucchi.

67′ fiammata dell’Imolese, che con Lanini conquista un calcio di rigore, per un atterramento di Dossena ai suoi danni. Con un cucchiaio, beffa Crisanto.

72′ Ancora una invenzione di Lanini che serve in area Gargiulo che fredda Crisanto.

73′ De Gori miracolo su Regoli.

74′ ancora De Gori sventa una conclusione di testa a botta sicura di Fanucchi. De Gori è un classe 2002.

87′ De Marchi conclude alto.

Ammonito Cagnano.

La Pistoiese pressa per cercare almeno il goal. Buone iniziative dei giocatori subentrati ma il risultato non cambia.

Risultato finale: Imolese – Pistoiese 4-2.

