Inaugurato da Nencini Sport il punto vendita del nostro merchandising

La US Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare che da oggi è possibile acquistare il nuovo merchandising ufficiale del Club per la stagione 2018/2019 presso Nencini Sport di Via Niccolò Copernico, 140 a Pistoia (zona Sant’Agostino). All’interno del negozio è stato inaugurato il nuovo spazio dedicato al Club dove è possibile acquistare l’abbigliamento ufficiale. Nel punto vendita gli appassionati potranno trovare le nuove divise da gara, le tute di allenamento, la polo, il giubbotto e a breve arriverà la nuova felpa di rappresentanza.

La società ringrazia Nencini Sport per questa collaborazione con lo scopo di avvicinare ancora di più l’Arancione alla Città ed ai tifosi.

Presto sarà possibile anche acquistare i prodotti on line sul sito di Nencini Sport.

