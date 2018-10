LET ME INTRODUCE: oggi presentiamo i 2006!

Il settore giovanile ci preme tantissimo e desideriamo che i nostri giovani siano valorizzati. Ciò con il lavoro sul campo, ma anche facendo un ‘viaggio’ tra le varie realtà. Iniziamo quindi questa rubrica che vi farà conoscere ogni singola formazione. Cominciamo la carrellata con la Categoria 2006. Buona lettura!

CATEGORIA: 2006

Allenamenti: Martedi, Giovedi e Venerdì

Campionato: UNDER 13 PRO (3 Squadre)

Staff:

Innocenti Matteo (Allenatore)

Parigi Gabriele (Allenatore)

Latini Claudio (Allenatore)

Sainati Silvano (Preparatore motorio)

Fema Luca (Preparatore portieri)

INNOCENTI MATTEO

Qualifiche tecniche:

Allenatore Giovani Calciatori – UEFA C

Allenatore di base (Istruttore di Scuola Calcio ) svolto nella stagione 2012-2013

“Sono molto contento di iniziare questa stagione in una società storica e prestigiosa come la Pistoiese 1921, per quanto mi riguarda ho grande motivazione ed affronto questa nuova esperienza con professionalità e impegno cercando di trasmettere passione e voglia ad ogni ragazzo. Il campionato “esordienti regionali professionisti” ci permette di affrontare tutte squadre competitive ed organizzate, questo sarà un ulteriore stimolo a non mollare mai e tenere sempre la concentrazione alta senza mai accontentarsi. La squadra è composta da diversi ragazzi nuovi che fin da subito hanno legato costruendo un bel rapporto di amicizia tra loro e, anche se la stagione è iniziata da poco, abbiamo notato con piacere che ognuno di loro mette il massimo dell’impegno in ogni allenamento, qualità importante per la futura crescita individuale e del gruppo.”

GABRIELE PARIGI

” Questa per tutti noi è un esperienza nuova, molto stimolante ed ambiziosa.

Io sono molto contento della possibilità avuta e sono certo che faremo del nostro meglio per aiutare questo gruppo.

Un gruppo molto promettente e con tantissimi margini di miglioramento. Sono sicuro che sarà una crescita continua.”

LATINI CLAUDIO

Qualifiche tecniche: allenatore di base UEFA B

“ Sono molto orgoglioso e felice di essere venuto qua ed indossare questi colori,in una società importante e prestigiosa come us pistoiese 1921.

Sono molto motivato e pronto a dare tanto in questa nuova esperienza,cercando come ho sempre fatto da circa 9 anni a questa parte di trasmettere ed insegnare ai ragazzi sia l’aspetto tecnico ( che è molto importante ) sia l aspetto educativo (altrettanto importante).

Questi ragazzi quest’anno affrontano un campionato bello e divertente, confrontandosi con tutte le molte altre realtà professionistiche anche prestigiose della Toscana “.

ROSA:

Anania Filippo

Avella Mattia

Banchini Lorenzo

Baroumi Anis

Becagli Begonet

Becagli Francesco

Bonaiuti Lorenzo

Bracali Giulio

Campagni Filippo

Capecchi Christian

Carlucci Tommaso

Castellani Giovanni

Cavicchi Giotti Giovanni

Chiariello Davide

Colò Lorenzo

De pascalis Liam

Delzotto Samuele

Dinelli Lorenzo

Fagotti Matteo

Fiore Gian Paolo

Fontani Tommaso

Gori Edoardo

Guizzaro Alessio

Lami Jacopo

Lepri Francesco

Licciardello Thomas

Maria Simone

Marinozzi Lorenzo

Mucaj Flavio

Nati Mattia

Nunziati Lorenzo

Rossi Alessandro

Soddu Gabriele

Boretti Gabriele

Bugetti Edoardo

Gagliardi emiliano

Natali Niccolò

Mirzak Gabriel Dragos

Menichetti Leonardo

Gaffarelli Andrea

Gaffarelli Lorenzo

Scollo Diego

Dilorenzo Giacomo

Mantovelli Leonardo

Perini lapo

Mazzi Francesco

Bandoni Leonardo

Pitrone Filippo

Capecchi Mattia

Sanzone Samuele

Calvi Simone

