Pistoiese-Pisa 0-2, i nerazzurri passano al Melani

PISTOIESE (3-4-2-1): Meli; Muscat, Ceccarelli (83′ Dossena), Cagnano; Hamza, Vitiello (68′ Tartaglione), Luperini, Regoli; Picchi (68′ Forte), Rovini (73′ Cellini); Latte Lath (73′ Fanucchi). A disposizione. Crisanto, Terigi, Rafati, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini. Allenatore Indiani

PISA (3-5-2): Gori; Meroni, Brignani (72′ Masi), Liotti; Zammarini, Cuppone, De Vitis (70′ Gucher), Marin, Lisi; Moscardelli (66′ Marconi), Masucci (66′ Cernigoi). A disposizione. D’Egidio, Cardelli, Birindelli, Buschiazzo, Izzillo, Di Quinzio, Maffei. Allenatore D’Angelo.

Arbitro. Ivan Robilotta di Sala Consilina (Trinchieri-Pacifici)

Reti: 55′ rig. Moscardelli, 60′ De Vitis

Note: Ammoniti: Hamza (Pist), Marin (Pisa), Regoli (Pist), Birindelli (Pisa), Masi (Pisa). Espulso Muscat (Pist) al 49′. Recupero: 0′ pt / 7′ st. Spettatori: 2.028

Partiti!

Pisa in nerazzurro, Pistoiese in arancione. Arbitra Robilotta di Sala Consilina.

3′ Masucci tira da buona posizione ma non impensierisce Meli.

6′ atterrato Picchi in area su servizio di Latte Lath, anche lui atterrato. Nessun provvedimento.

AMMONITO EL KAUUAKIBI

17′ Picchi messo giù in area, ma forse intervento sul pallone.

AMMONITO MARIN

23′ Gran tiro di Rovini su punizione da distanza. Ci mette una pezza Gori, che si accartoccia.

28′ Moscardelli calcia alto.

AMMONITO REGOLI

39′ Da Latte a Rovini che calcia alto.

40′ Latte Lath su servizio di Vitiello impegna severamente Gori.

Recupero: un minuto

45′ Cuppone in contropiede calcia alto sopra la traversa.

Finisce 0-0 il primo tempo.

Abbiamo visto una Pistoiese combattiva e determinata, capace di imbastire buone trame. Due parate per Gori, una per Meli.

SECONDO TEMPO

52′ rigore per il Pisa. Espulso Muscat per fallo su Masucci. 54′ Batte Moscardelli. Sinistro e rete. Muscat superato da una palla lunga e una finta di Masucci. Primo tiro in porta del Pisa. E dieci contro undici. Sembra l’epilogo perfetto del bomber che segna sotto la curva. La Pistoiese deve gettare il cuore oltre l’ostacolo.

56′ Latte Lath fugge e passa a Rovini. Miracolo di Gori.

57′ Cade in area Ceccarelli non c’è fallo-

58′ raddoppio del Pisa. Con De Vitis, dopo un fortunoso rimpallo. E’ durissima ma la Pistoiese non molla.

Il Pisa, premiato da un doppio vantaggio in due minuti e dalla superiorità numerica. Mancano 25 minuti.

65′ Entra Marconi per Moscardelli, Cernigoi per Masucci.

66′ escono Vitiello per Tartaglione e Picchi per Forte. I due allenatori mettono forze fresche.

69′ esce De Vitis entra Gucher.

71′ Entrano Cellini e Fanucchi, escono Rovini e Latte Lath, entra Masi esce Brignani. I due attaccanti non hanno demeritato, adesso si manda in campo l’esperienza, per tentare una difficile rimonta.

76′ Tartaglione conquista una punizione. Il sinistro di Cagnano è preda di Gori.

Ammonito Masi.

Esce Ceccarelli, entra Dossena.

5′ di recupero.

Il risultano non cambia. Pistoiese – Pisa 0-2.

