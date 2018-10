La Lega Pro ha comunicato che la gara US Pistoiese-AC Pisa in programma domenica 14 ottobre allo Stadio Melani, valevole per la sesta giornata di campionato, verrà disputata alle ore 14:30 invece che alle 20:30, vista la richiesta avanzata dalle autorità competenti per ragioni di ordine pubblico ed a ratifica degli accordi tra le due società.

