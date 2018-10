Prevendita Albissola-Pistoiese

Mercoledì 17 ottobre si terrà alle ore 20:30 la gara valevole per la 7^ giornata di andata del campionato di Serie C tra Albissola 2010 e US Pistoiese 1921 allo stadio “A. Gastaldi” di Chiavari. La società ospitante comunica che i biglietti relativi alla gara sono acquistabili presso tutti i punti vendita del circuito ETES ed online sul sito www.etes.it a partire da oggi lunedì 15 ottobre.

I biglietti, in prevendita, saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di martedì 16 ottobre.

Il giorno della gara le casse dello stadio Gastaldi saranno aperte dalle ore 19:00 e potranno essere acquistati i biglietti per tutti i settori aperti, eccetto quello Ospiti. Infatti il giorno della gara non potranno essere emessi biglietti per il settore ospiti.

Per acquistare il biglietto non sarà necessaria la Supporter Card.

Prezzi dei biglietti (oltre al costo del biglietto è previsto il diritto di prevendita di ETES) :

Tribuna Laterale: Intero 20,00 € – Ridotto 18,00 €

Settore Ospiti: Intero 10,00 €

Ridotti: 12-16 anni (01/08/2006-01/08/2002), Over 65, donne, e disabili.

