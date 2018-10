Prevendita biglietti per Imolese-Pistoiese di Coppa Italia Serie C

Mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 18.30 si svolgerà la gara valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C, Imolese Calcio 1919 – US Pistoiese 1921. Ecco le info, comunicate dalla società ospitante, riguardo l’acquisto dei biglietti e l’accesso allo stadio Romeo Galli di Imola.

Il settore riservato alla tifoseria ospiti è collocato nelle gradinate fronte tribuna e nell’adiacente curva. Ai tifosi ospiti sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo riservato del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura. I tifosi della Pistoiese potranno acquistare in prevendita i biglietti del Settore Ospiti, al prezzo di € 10 nei seguenti punti vendita:

BAR IL CORALLO via Dalmazia, 275 – Pistoia – tel.0573/402010

Oppure on-line sul sito www.go2.it

La prevendita sarà attiva già da oggi e fino alle ore 19:00 di martedì 9 ottobre 2018.

Si segnala che mercoledì 10 ottobre la biglietteria del Settore Ospiti sarà chiusa, sarà quindi possibile accedere a tale settore esclusivamente acquistando il biglietto in prevendita.

