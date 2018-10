Pistoiese: ecco tutti i risultati e i marcatori delle giovanili

Quello appena trascorso è stato un week end pieno di’impegni per le formazioni del settore giovanili arancione a partire dalla formazione Berretti che è stata sconfitta per 4-2 sul campo della Robur Siena. Sconfitta di misura (1-0) per la formazione Under 17 contro l’Arezzo in trasferta. Gli Under 15 hanno pareggiato per 1-1 contro i pari età dell’Arezzo.

Buoni risultati per i più piccoli, con le formazioni degli Esordienti 2007, 2008 e Pulcini 2009.

Ecco il quadro completo:

Under 17: Arezzo-Pistoiese 1-0;

Under 15 Arezzo – Pistoiese 1-1 (Solinas);

Berretti Siena – Pistoiese 4-2 (Nannini-Nieri M.);

Esordienti 2007

Pistoiese – Giovani Rossoneri (2006) 8-0

(Gaffarelli , Rafanelli, Pinzani, Tesi, Benucci 2, Mazzeo 2);

Esordienti 2007: Unione Montalbano (2006) – Pistoiese 0-6

(Califano, Caleri 2, Prenga 2, Anyanwu);

Pistoiese – Ponte 2000 1-0;

Pulcini 2008: Borgo a Buggiano (2007) Pistoiese 0 -10

(Tassi 3, Varosi 2, Forza 2, Meo, Zakaria, Prota);

Pistoiese – Meridien (2007) 5-0 (Bigagli 2, Spinicci 2, Proto);

Pulcini 2009: Borgo a Buggiano (2008) Pistoiese 0-8 (Di Motta, Gialluisi, Desideri 2, Fabiani, Pancella 2, Armeni).

The post Settore giovanile: ecco tutti i risultati e i marcatori appeared first on US Pistoiese 1921.